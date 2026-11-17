Quand une doctorante découvre un nouveau compartiment indispensable à la croissance de l’ovocyte
par Marie-Hélène Verlhac, Head of CIRB, Group Leader, Collège de France
Christopher Thomas, CNRS Research Scientist and Group Leader in Reproductive Biology, Aix-Marseille Université (AMU)
Maria Almonacid, Chargée de recherche au CNRS, Biologie, Collège de France
Noemi Zollo, Researcher, Collège de France
Un nouveau compartiment constitué d’ARN et de protéines a été découvert par Noemi Zollo, alors étudiante en thèse, dans les petits ovocytes de souris.
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- mardi 17 novembre 2026