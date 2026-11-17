À Gaza, l’hiver emporte les abris et aggrave la faim, alors que l’aide s’amenuise

Les pluies détruisent les tentes et les réserves de nourriture d’une population privée de revenus. Alors que l’aide alimentaire diminue faute de financements à Gaza, trois agences de l’ONU ont alerté mardi sur les conséquences des restrictions imposées par Israël à l’entrée de matériaux indispensables pour affronter l’hiver dans l’enclave palestinienne.



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