UE : Des pays prévoient de créer des centres de déportation au Rwanda

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les huit dirigeants participant à une conférence de presse sur les questions de migration à Vienne, en Autriche, le 16 novembre 2026. De gauche à droite : le ministre néerlandais des Affaires étrangères Tom Berendsen, le ministre allemand de l’Intérieur Alexander Dobrindt, le ministre autrichien de l’Intérieur Gerhard Karner, la Première ministre danoise Mette Frederiksen, le chancelier autrichien Christian Stocker, le ministre rwandais de l’Intérieur Vincent Biruta, le ministre grec de l’Intégration Athanasios Plevris et le ministre danois de l’Intégration Morten Bødskov.…



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