L’IA maîtrise les sciences du climat… jusqu’à ce que les utilisateurs la contredisent

Les principaux modèles d’intelligence artificielle répondent correctement à la plupart des questions sur les sciences du climat. Mais ils ont une faiblesse préoccupante : ils peuvent renier des faits scientifiques établis dès qu’un utilisateur les contredit, selon une nouvelle étude réalisée avec la participation de l’ONU.



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