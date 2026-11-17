Pourquoi les avancées scientifiques ne suffisent pas à vaincre le paludisme en Afrique
par Taneshka Kruger, UP ISMC: Project Manager and Coordinator, University of Pretoria
Tiaan de Jager, Director: UP Institute for Sustainable Malaria Control, University of Pretoria
L'élimination du paludisme est devenue un objectif réaliste pour un nombre croissant de pays. Au cours des deux dernières décennies, l'amélioration de la prévention, du diagnostic et du traitement a permis de réduire le nombre de décès dus à cette maladie parasitaire transmise par les moustiques.
Quatre avancées scientifiques majeures ont contribué à cette lutte :
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- mardi 17 novembre 2026