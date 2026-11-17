Alcool, drogues, suicides : les « décès de désespoir » font des ravages aux États-Unis, qu’en est-il en Europe et en France ?
par Florian Bonnet, Démographe et économiste, spécialiste des inégalités territoriales, Ined (Institut national d'études démographiques)
Carlo Giovanni Camarda, Docteur, spécialiste des méthodes de prévision (mortalité, longévité, etc.), Ined (Institut national d'études démographiques)
Elsa Perdrix, Maître de conférences, Université Paris Dauphine – PSL
France Meslé, Démographe, Ined (Institut national d'études démographiques)
Suicides, alcool, drogues : les « décès de désespoir » qui minent les États-Unis depuis plus de deux décennies ont-ils gagné l'Europe et la France ?
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- mardi 17 novembre 2026