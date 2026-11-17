Alcool, drogues, suicides : les « décès de désespoir » font des ravages aux États-Unis, qu’en est-il en Europe et en France ?

par Florian Bonnet, Démographe et économiste, spécialiste des inégalités territoriales, Ined (Institut national d'études démographiques)

Carlo Giovanni Camarda, Docteur, spécialiste des méthodes de prévision (mortalité, longévité, etc.), Ined (Institut national d'études démographiques)

Elsa Perdrix, Maître de conférences, Université Paris Dauphine – PSL

France Meslé, Démographe, Ined (Institut national d'études démographiques)