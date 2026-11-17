Armes autonomes : l’ONU veut empêcher les machines de décider qui doit mourir

Alors que les progrès de l’intelligence artificielle accélèrent le développement d’armes capables de frapper sans intervention humaine, le chef de l’ONU a appelé lundi à négocier un traité international pour empêcher que des algorithmes décident seuls de la vie ou de la mort d’êtres humains.



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