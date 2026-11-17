COP31 : les négociations piétinent tandis que les initiatives en matière d’IA se multiplient

À la COP31, les négociations achoppent toujours sur le financement climatique, les combustibles fossiles et l’adaptation. Alors que les ministres s’apprêtent à prendre le relais, de nouvelles initiatives sur l’intelligence artificielle et l’industrialisation verte illustrent le rôle croissant des technologies dans la lutte contre le changement climatique.



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