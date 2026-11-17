Liban : l’ONU veut placer la santé mentale au cœur de la réponse humanitaire

La santé mentale ne doit plus être considérée comme un volet secondaire de l’aide humanitaire, mais comme une composante essentielle du relèvement des populations touchées par les conflits. C’est le message porté par la Vice-Secrétaire générale de l’ONU, Amina J. Mohammed, à l’issue d’une visite de plusieurs jours au Liban, où les besoins psychosociaux restent considérables après des années de crises et d’instabilité.



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