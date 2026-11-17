Les coupes dans l’aide humanitaire exposent davantage les réfugiés à la traite

Au Bangladesh et en Éthiopie, la réduction des financements humanitaires prive des centaines de milliers de réfugiés de services essentiels et fragilise les mécanismes censés les protéger contre l’exploitation. Deux études publiées lundi alertent sur la progression des risques de traite, de travail forcé et de mariage précoce, particulièrement chez les enfants.



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