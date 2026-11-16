Syrie : deux ans après la chute d’Al-Assad, la transition à l’épreuve de la pauvreté et des violences

À l’approche du deuxième anniversaire de la chute du dictateur Bachar Al-Assad, la Syrie tente de reconstruire ses institutions et son économie. Mais derrière les progrès affichés, les violences persistent, la pauvreté entrave le retour des déplacés et les libertés restent fragiles. Lundi, devant le Conseil de sécurité, deux responsables de l’ONU et une militante syrienne des droits humains ont dressé un bilan contrasté de la transition.



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