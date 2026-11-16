Contre la haine, l'ONU mise sur les leaders religieux, traditionnels et autochtones

Les responsables religieux, traditionnels et autochtones doivent être reconnus comme des partenaires à part entière dans la prévention des conflits, et non simplement salués pour leur contribution, ont plaidé dimanche les participants à l’ouverture du Forum sur le Plan d’action de Mascate, à Oman.



Lire l'article complet