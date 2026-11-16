El Niño s’intensifie. Le signe avant-coureur d’une crise bancaire silencieuse ?
par Maxime Fajeau, Professeur associé, Université de Lille
Clément Mathonnat, Maître de conférences en sciences économiques, Université de Lorraine
Olivier Damette, Professeur en sciences économiques, associé à la chaire « Économie du climat » (Université Paris Dauphine), Université du Québec à Montréal (UQAM); Université de Lorraine
Rémi Generoso, Maître de conférences en économie, Université de Lille
Quel impact peuvent avoir les variations de température sur les banques ? Une étude montre comment El Niño pourrait fragiliser ces dernières.
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- lundi 16 novembre 2026