Des siècles avant TikTok, ce best-seller de 1579 offrait aux lecteurs leur dose quotidienne de « brain rot »
par James Fox, Research Associate in the School of Modern Languages and Cultures, University of Glasgow
L’ESSENTIEL
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A Thousand Notable Things (Mille choses remarquables) est un recueil de curiosités et d’astuces du quotidien, rédigé par l’écrivain anglais Thomas Lupton, au XVIᵉ siècle, qui a rencontré un succès immense jusqu’au milieu du XIXᵉ siècle.
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Ces « trucs et astuces » étaient souvent fantaisistes voire dangereux, mais certains d’entre eux reflétaient l’état des connaissances de l’époque.
Pour Lupton, ce format permettait à tout un chacun d’accéder…
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- lundi 16 novembre 2026