Recherche : les grands éditeurs commerciaux demeurent hégémoniques dans l’écosystème scientifique, mais leur rôle évolue
par Simon van Bellen, Conseiller principal en recherche, Université de Montréal
Véronique Landry, Conseillère, mobilisation des connaissances, Université de Montréal
Le paysage scientifique mondial n’est pas seulement constitué de quelques grands joueurs commerciaux, mais aussi d'une multitude de revues, d’éditeurs et de communautés.
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- lundi 16 novembre 2026