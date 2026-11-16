Arabie saoudite. Les travailleurs et travailleuses des entrepôts d’Amazon demeurent en butte à l’exploitation malgré les initiatives de l’entreprise

par Amnesty International

Les travailleurs et travailleuses migrants embauchés pour travailler sur les sites d’Amazon en Arabie saoudite continuent d’être en butte à des abus commis par les agences de recrutement tierces qui les emploient. Ils sont également soumis à des conditions de travail difficiles dans les entrepôts d’Amazon et risquent de voir l’entreprise mettre fin à leur […] The post Arabie saoudite. Les travailleurs et travailleuses des entrepôts d’Amazon demeurent en butte à l’exploitation malgré les initiatives de l’entreprise appeared first on Amnesty International. ]]>



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