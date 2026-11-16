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Observatoire des droits humains

Que deviennent les familles des dirigeants autoritaires après leur départ ? Six études de cas en Afrique

par Michael Asiedu, Researcher, University of St.Gallen
Lorsque le régime autoritaire prend fin, le dirigeant quitte peut-être ses fonctions, mais la famille au pouvoir peut conserver une influence politique considérable.

Mes recherches portent sur l’autoritarisme et la politique judiciaire en Afrique. Dans une étude récente, j’ai examiné pourquoi les efforts visant à demander des comptes aux familles au pouvoir prenaient des formes juridiques différentes. J’ai également cherché à comprendre…La Conversation


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