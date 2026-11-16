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Émirats arabes unis : Cinq résidents chiites arrêtés arbitrairement

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le Complexe du Palais de justice d'Abou Dhabi (construit par la société Dar Al-Omran), situé dans le quartier d’Al-Rawdahla de la capitale des Émirats arabes unis, Abou Dhabi, en février 2017.  © 2017 Artur Widak/NurPhoto via Getty Images (Beyrouth, 16 novembre 2026) – Les autorités des Émirats arabes unis (EAU) ont arbitrairement arrêté au moins cinq résidents étrangers musulmans chiites depuis les attaques menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran en février 2026, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. La détention des cinq hommes semble…


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© Human Rights Watch -
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