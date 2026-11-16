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Samarcande : faire vivre le patrimoine sans sacrifier la ville

Alors que le soleil se couche sur le majestueux Registan de Samarcande, ses derniers rayons scintillent sur les mosaïques turquoise. Le crépuscule enveloppe cette place historique, témoin de siècles d’échanges commerciaux et culturels sur la Route de la Soie. Autour des monuments, les touristes flânent devant les étals tandis que les lumières s’allument, donnant à la cité une atmosphère presque irréelle.


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