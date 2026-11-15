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Médias - Communiqués

Nouveau numéro pour joindre le chef de garde médias du SIM

par Service de Sécurité Incendie de Montréal
Le Service de sécurité incendie de Montréal informe les représentants des médias qu'une nouvelle ligne téléphonique dédiée aux demandes d'information lors d'événements sera mise en service à compter du lundi 16 novembre 2026.


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