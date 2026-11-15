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COP31 : la Bourse ne récompense plus la découverte de réserves d’hydrocarbures en cas d’exposition aux risques réglementaires environnementaux

par Diana Castro Herrera, Enseignante chercheuse, UCLy (Lyon Catholic University)
Fernando Pérez de Gracia, Prof of Economics, Universidad de Navarra
Juan Equiza Goñi, Associate Professor of Economics, Universidad de Navarra
Juncal Cuñado, Professeure des universités, Universidad de Navarra
Une étude, portant sur 16 majors pétrolières, souligne que leurs réserves pèsent sur leurs performances boursières lorsque la réglementation environnementale se durcit.La Conversation


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