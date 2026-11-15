COP31 : la Bourse ne récompense plus la découverte de réserves d’hydrocarbures en cas d’exposition aux risques réglementaires environnementaux

par Diana Castro Herrera, Enseignante chercheuse, UCLy (Lyon Catholic University)

Fernando Pérez de Gracia, Prof of Economics, Universidad de Navarra

Juan Equiza Goñi, Associate Professor of Economics, Universidad de Navarra

Juncal Cuñado, Professeure des universités, Universidad de Navarra