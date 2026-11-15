Le pastoralisme, risque ou solution face au changement climatique ? L’évolution du regard porté par les COP climat
par Vincent Blanfort, Chercheur, chargé de mission changement climatique CIrad, Cirad
Serena Ferrari, Socio-économiste, Cirad
Véronique Alary, Chercheure en agro-économie, Cirad
Plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde vivent du pastoralisme. Il peut être source d’inspiration pour penser et pour accompagner les autres formes d’agriculture, le changement agraire ou encore notre perception de la nature. L’ouvrage Penser avec le pastoralisme. Itinéraires de recherche (librement téléchargeable en ebook), récemment publié aux éditions Quae (coordination Véronique Ancey, Serena Ferrari et Claire Aubron), explore ces enjeux.
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- dimanche 15 novembre 2026