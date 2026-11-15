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Observatoire des droits humains

Le pastoralisme, risque ou solution face au changement climatique ? L’évolution du regard porté par les COP climat

par Vincent Blanfort, Chercheur, chargé de mission changement climatique CIrad, Cirad
Serena Ferrari, Socio-économiste, Cirad
Véronique Alary, Chercheure en agro-économie, Cirad
Plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde vivent du pastoralisme. Il peut être source d’inspiration pour penser et pour accompagner les autres formes d’agriculture, le changement agraire ou encore notre perception de la nature. L’ouvrage Penser avec le pastoralisme. Itinéraires de recherche (librement téléchargeable en ebook), récemment publié aux éditions Quae (coordination Véronique Ancey, Serena Ferrari et Claire Aubron), explore ces enjeux.


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