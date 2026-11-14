Trois stratégies pour les entreprises et les États face à l’IA, ou pourquoi les décisions de Mistral et de l’Union européenne ne sont pas contradictoires avec la souveraineté numérique
par Nicolas Jullien, Professeur, stratégie économique, co-directeur de Marsouin.org, IMT Atlantique – Institut Mines-Télécom
Robert Viseur, Enseignant-Chercheur (Informatique & Management de l'Innovation), Université de Mons
« L’IA » n’existe pas : il s’agit d’un assemblage de briques technologiques. Pour réussir un produit commercial, il faut choisir un dosage entre spécialisation et généralisation.
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- samedi 14 novembre 2026