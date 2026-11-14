Trois stratégies pour les entreprises et les États face à l’IA, ou pourquoi les décisions de Mistral et de l’Union européenne ne sont pas contradictoires avec la souveraineté numérique

par Nicolas Jullien, Professeur, stratégie économique, co-directeur de Marsouin.org, IMT Atlantique – Institut Mines-Télécom

Robert Viseur, Enseignant-Chercheur (Informatique & Management de l'Innovation), Université de Mons