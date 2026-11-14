Aider les enfants autistes, leur famille et les professionnels, en menant une recherche qui avance avec eux

par Nicolas Dollion, Maitre de conférences Psychologie du développement - chercheur au laboratoire C2S (EA 6391), Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)

Marine Grandgeorge, Maitresse de conférences HDR en éthologie au Centre d'Etude en Ethologie et Cognition, Membre de l'Institut Universitaire de France, Université de Rennes 1 - Université de Rennes