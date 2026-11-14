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Observatoire des droits humains

Les associations dans le collimateur de l’extrême droite

par Timothée Duverger, Responsable de la Chaire TerrESS de Sciences Po Bordeaux, Sciences Po Bordeaux
Le RN veut restreindre les subventions aux associations qu’il juge politisées, au nom de la « neutralité ». Sur quoi se fonde cette proposition ?La Conversation


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