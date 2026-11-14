Blocus de l’Iran : pourquoi l’arme qui a fait tomber Mossadegh en 1953 ne suffira sans doute pas aujourd’hui
par Eric Lob, Associate Professor of Politics and International Relations, Florida International University
Face à l’Iran, en guerre avec les États-Unis depuis février, Donald Trump mise sur un blocus naval. En 1953, deux ans de pression économique britannique avaient chassé le premier ministre Mossadegh, mais Téhéran sait désormais riposter.
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- samedi 14 novembre 2026