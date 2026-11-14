D’Ormuz à Bab Al-Mandab, la guerre au Moyen-Orient prend le commerce mondial en otage

Neuf mois après le début de la guerre avec l’Iran, les attaques contre les navires marchands continuent de perturber deux des principales voies maritimes de la planète. Devant le Conseil de sécurité, vendredi, l’ONU a alerté sur les conséquences économiques et alimentaires de cette crise, tandis que les monarchies du Golfe ont réclamé des mesures contre Téhéran et les houthistes.



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