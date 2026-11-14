COP31 : assurer une information climatique fiable à l’ère de l’IA

Comment se fier aux réponses de l’intelligence artificielle sur le climat ? Et comment mesurer l’empreinte écologique de cette technologie ? De nouvelles priorités d’action, lancées vendredi à la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP31), visent à répondre à ces deux défis.



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