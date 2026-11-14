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Observatoire des droits humains

Israël impose à un éminent défenseur des droits des Palestiniens une interdiction de voyager

par Human Rights Watch
Click to expand Image Shawan Jabarin, directeur de l’organisation de défense des droits humains Al-Haq, photographié au siège de l’organisation à Ramallah, en Cisjordanie, le 23 octobre 2021. © 2021 Majdi Mohammed/AP Photo (Beyrouth) – Le 13 novembre, les autorités israéliennes ont imposé une interdiction de voyager à l’étranger à Shawan Jabarin, directeur d’Al-Haq, une importante organisation palestinienne de défense des droits humains en Cisjordanie occupée. Cette interdiction s’inscrit dans un contexte d’intensification des attaques contre les Palestinien.ne.s et les organisations…


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© Human Rights Watch -
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