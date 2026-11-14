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Tuberculose : les décès reculent, mais la lutte contre l’épidémie reste à la traîne

Malgré une baisse de la mortalité, la tuberculose a encore tué plus d’un million de personnes en 2025. Dans son rapport annuel publié jeudi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’inquiète de la lenteur des progrès et de la diminution de l’aide internationale, qui menace de fragiliser les systèmes de santé des pays les plus touchés.


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© Nations Unies -
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