Qui décide de la mort ? L’ONU veut barrer la route aux robots tueurs

« Une machine ne doit jamais avoir le pouvoir de décider si un être humain survit ou meurt ». Face à l’essor des armes autonomes et à l’emprise grandissante de l’intelligence artificielle (IA) sur les opérations militaires, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, presse les États de négocier d’urgence un traité international contraignant. L’enjeu : empêcher que les décisions de vie ou de mort soient abandonnées aux machines.



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