Yémen : la crise des déplacés s’aggrave, l'aide humanitaire entravée

Plus de 340 000 personnes ont été contraintes de fuir leur foyer au Yémen, sur fond de violences persistantes et d’insécurité croissante. Alors que les besoins humanitaires s’aggravent, les restrictions imposées sur des axes de transport essentiels compliquent l’acheminement de l’aide, alerte vendredi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).



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