RDC : la guerre et Ebola aggravent une crise alimentaire qui menace 30 millions de personnes

Six mois après son apparition, l’épidémie d’Ebola a fait plus de 5 400 morts dans l’est de la République démocratique du Congo. Alors que les violences entravent la riposte sanitaire, quatre agences des Nations Unies alertent sur une crise alimentaire qui pourrait toucher plus de 30 millions de personnes début 2027.



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