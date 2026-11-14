Débat sur les migrations : pourquoi montrer les données ne suffit pas forcément à convaincre
par Andrew Geddes, Professor, European University Institute
Clare Llewellyn-MacRae, Senior Lecturer in Governance, Technology and Data, University of Edinburgh
Eleonora Milazzo, Research fellow, European University Institute
Roderik Rekker, Assistant Professor, Radboud University
Les spécialistes des migrations peuvent se sentir ignorés. Une enquête européenne indique pourtant que les décideurs les écoutent, mais tiennent aussi compte des inquiétudes perçues du public.
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- vendredi 13 novembre 2026