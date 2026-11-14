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Observatoire des droits humains

Le changement climatique fait-il augmenter les migrations ? Pourquoi les chercheurs ne s’accordent pas sur les preuves

par Alexis Cloquell Lozano, Profesor Sociología. Cátedra Caixa Popular para el estudio de los desafíos sociales y la vulnerabilidad., Universidad Católica de Valencia
Beatriz Felipe Pérez, Investigadora asociada al Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, Universitat Rovira i Virgili
Joan Lacomba Vazquez, Profesor Departamento de Trabajo Social, Universitat de València
María Isolda Perelló Carrascosa, Investigadora Doctora Sénior, Universitat de València
Une consultation d’experts menée par des chercheurs espagnols révèle un consensus limité sur le lien entre climat et migrations. Or, le réchauffement va plus vite que les décisions politiques qui pourraient protéger les plus vulnérables.La Conversation


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