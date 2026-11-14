Le changement climatique fait-il augmenter les migrations ? Pourquoi les chercheurs ne s’accordent pas sur les preuves

par Alexis Cloquell Lozano, Profesor Sociología. Cátedra Caixa Popular para el estudio de los desafíos sociales y la vulnerabilidad., Universidad Católica de Valencia

Beatriz Felipe Pérez, Investigadora asociada al Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, Universitat Rovira i Virgili

Joan Lacomba Vazquez, Profesor Departamento de Trabajo Social, Universitat de València

María Isolda Perelló Carrascosa, Investigadora Doctora Sénior, Universitat de València