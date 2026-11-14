Aux États-Unis, les arrestations d’immigrés n’ont profité ni à l’emploi ni aux salaires des travailleurs nés dans le pays
par Chloe N. East, Associate Professor of Economics, University of Colorado Boulder
Elizabeth Cox, Professional Research Assistant, Economics Department, University of Colorado Boulder
Donald Trump promettait que les expulsions massives libéreraient des emplois pour les Américains. Là où la police de l’immigration a multiplié les arrestations, l’emploi des travailleurs nés aux États-Unis a reculé, sans hausse de salaire.
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- vendredi 13 novembre 2026