Espagne : la « priorité nationale », une réponse à la crise du logement qui pourrait l’aggraver
par Martin Lundsteen, Investigador Ramón y Cajal en Antropología Social, Universitat de Barcelona
En Espagne, la « priorité nationale » placerait les nationaux en tête de file pour le logement social et les aides. Présentée comme du bon sens, cette cousine de la « préférence nationale » française pourrait aggraver la crise du logement.
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- vendredi 13 novembre 2026