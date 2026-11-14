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La présidente du CICR appelle les États à agir aujourd’hui pour éviter que les machines décident des guerres de demain

Déclaration de la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Mirjana Spoljaric, au sujet des armes autonomes en amont de la septième conférence d’examen de la Convention sur certaines armes classiques.


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