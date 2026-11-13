France : Un projet de loi radical menace le droit de manifester pacifiquement et d’autres droits

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestant·e·s se rassemblent sur la place de la Nation lors d'une manifestation organisée par des lycéen·ne·s, rejoints par des syndicats et des enseignant·e·s, qui réclament de meilleures conditions d'apprentissage, à Paris, en France, le 6 octobre 2026. © 2026 Dimitar DILKOFF / AFP via Getty Images (Paris, 12 novembre 2026) – Un projet de loi adopté en première lecture par le Sénat le 27 octobre 2026 contient des mesures qui porteraient gravement atteinte aux droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’expression, et qui sont incompatibles…



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