Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

France : Un projet de loi radical menace le droit de manifester pacifiquement et d’autres droits

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des manifestant·e·s se rassemblent sur la place de la Nation lors d'une manifestation organisée par des lycéen·ne·s, rejoints par des syndicats et des enseignant·e·s, qui réclament de meilleures conditions d'apprentissage, à Paris, en France, le 6 octobre 2026.  © 2026 Dimitar DILKOFF / AFP via Getty Images (Paris, 12 novembre 2026) – Un projet de loi adopté en première lecture par le Sénat le 27 octobre 2026 contient des mesures qui porteraient gravement atteinte aux droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’expression, et qui sont incompatibles…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Surveiller l’état de santé de poissons exposés à des agents chimiques et biologiques grâce à des outils moléculaires non invasifs
~ Bientôt 3 euros le litre de gazole ? La gratuité des transports (dont le vélo), une solution pour le porte-monnaie et la santé publique
~ D’où viennent les langues germaniques et celtiques ? L’ADN ancien livre des indices
~ La relation Pékin-Téhéran à l’épreuve de la guerre
~ Brésil : les réseaux sociaux, nouveaux arbitres de la démocratie ?
~ Les femmes ont plus d’intelligence émotionnelle que les hommes (et c’est un problème), selon une vaste étude
~ Les séries, une culture populaire méprisée par la sociologie ?
~ La Sécurité sociale n’est pas qu’un système de redistribution. Elle montre qu’on peut produire de la valeur hors du capitalisme
~ Liban : les Casques bleus sur le départ, l’avenir du Sud en suspens
~ Gaza : l’ONU dénonce des blocages meurtriers face aux intempéries
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter