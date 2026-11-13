Centrafrique : l’ONU renouvelle sa mission de paix pour un an, sur fond de retrait progressif

Le Conseil de sécurité a renouvelé jeudi le mandat de la mission de maintien de la paix de l’ONU en République centrafricaine jusqu’en novembre 2027. Après douze ans de présence, la MINUSCA doit préparer le transfert progressif de ses responsabilités aux autorités du pays, malgré la persistance des violences et les répercussions de la guerre au Soudan.



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