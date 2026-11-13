Le temps existe-t-il vraiment, ou s’agit-il d’une illusion tenace ?

par Daryl Janzen, Observatory Manager and Instructor, Astronomy, University of Saskatchewan

Imaginez que vous êtes dans un train qui se déplace à vitesse constante. Les stores sont baissés, vous ne pouvez donc pas vous rendre compte que vous êtes en mouvement. Une ampoule est suspendue à une chaîne au centre du wagon. Quand quelqu’un l’allume, vous avez l’impression que tout le wagon s’illumine.



Or, ce qui se passe réellement, c’est que la lumière atteint d’abord les deux côtés du wagon simultanément. Un instant plus tard, la lumière atteint l’avant et l’arrière du wagon, là encore simultanément. La lumière s’est déplacée exactement à la même vitesse dans les quatre directions.



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