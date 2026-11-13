Pourquoi les régions tropicales subissent-elles les pertes d’oiseaux les plus importantes lorsque les villes s’étendent ?
par Anna Hargreaves, Professor of Conservation Ecology & Evolution, McGill University
Jennifer Sunday, Canada Research Chair, Global Change BIology, McGill University
Jory Griffith, Doctoral Student, Environmental Policy, ETH Zurich
Les écosystèmes tropicaux sont réputés pour leur diversité foisonnante et exubérante. En effet, l’augmentation spectaculaire de la biodiversité des pôles vers les tropiques — connue sous le nom de gradient de diversité latitudinal — est omniprésente dans toutes les branches de l’arbre de la vie, et les fossiles suggèrent qu’elle existe depuis des millénaires.
On pourrait penser que s’il y a bien une chose qui pourrait échapper aux perturbations causées par l’homme,…
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- jeudi 12 novembre 2026