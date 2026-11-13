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Haïti : plus de 1 100 personnes tuées entre juillet et septembre

En Haïti, les gangs armés continuent de semer la terreur à Port-au-Prince et au-delà : plus de 1 100 personnes ont été tuées entre juillet et septembre, selon le dernier rapport trimestriel du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH).


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© Nations Unies -
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