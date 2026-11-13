COP31 : face au climat, les villes en première ligne et les dirigeants sommés d’agir

Des habitations submergées par les eaux aux glaciers de l’Himalaya menacés d’effondrement, les conséquences humaines du changement climatique ont dominé les débats de la COP31 jeudi. Alors que les dirigeants mondiaux se penchent sur la protection des villes et des communautés vulnérables, des militants ont dénoncé l’insuffisance de la réponse politique face à l’urgence climatique.



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