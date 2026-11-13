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Observatoire des droits humains

Soudan du Sud. Les autorités et l’ONU doivent enquêter sur les manquements au devoir de protéger les victimes du massacre d’Abiemnom

par Amnesty International
Non seulement les autorités du Soudan du Sud n’ont pas protégé les habitant·e·s de la ville d’Abiemnom contre le massacre, alors qu’elles avaient connaissance de la probabilité d’une attaque, mais elles ont également manqué à leur devoir d’enquêter et de veiller à ce que les responsables présumés rendent des comptes, ainsi qu’à ce que justice […] The post Soudan du Sud. Les autorités et l’ONU doivent enquêter sur les manquements au devoir de protéger les victimes du massacre d’Abiemnom appeared first on Amnesty International. ]]>


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