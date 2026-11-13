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Médias - Communiqués

La mémoire et les liens familiaux à l'honneur dans l'exposition Revoir et relire avec Mimi et Jeanne

par Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
La maison de la culture Claude-Léveillée présente Revoir et relire avec Mimi et Jeanne, une exposition de l’artiste Ève K. Tremblay, du 18 novembre 2026 au 31 janvier 2027.


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