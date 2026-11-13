Surveiller l’état de santé de poissons exposés à des agents chimiques et biologiques grâce à des outils moléculaires non invasifs

par Morgane Danion, Chargée de projets scientifiques en immuno-écotoxicologie, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)

Claudia Cosio, Professeure département de Biologie Biochimie, Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)