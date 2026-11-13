Surveiller l’état de santé de poissons exposés à des agents chimiques et biologiques grâce à des outils moléculaires non invasifs
par Morgane Danion, Chargée de projets scientifiques en immuno-écotoxicologie, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
Claudia Cosio, Professeure département de Biologie Biochimie, Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
Une approche non invasive se fonde sur l’étude de fragments d’ADN, contenus dans l’urine, le sang ou le mucus de poissons exposés à des contaminants des milieux aquatiques, pour comprendre cette pollution.
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- jeudi 12 novembre 2026