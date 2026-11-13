Bientôt 3 euros le litre de gazole ? La gratuité des transports (dont le vélo), une solution pour le porte-monnaie et la santé publique
par Guillaume Chevance, Chercheur, École des hautes études en santé publique (EHESP)
Celine Scornavacca, Directrice de recherche, CNRS, Université de Montpellier
Paquito Bernard, Chaire Professeur Junior, Inserm
Le prix du carburant bat des records. Pour les ménages les plus précaires, l’accès gratuit aux transports en commun et au vélo pourrait alléger le budget et améliorer leur santé.
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- jeudi 12 novembre 2026