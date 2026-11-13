Bientôt 3 euros le litre de gazole ? La gratuité des transports (dont le vélo), une solution pour le porte-monnaie et la santé publique

par Guillaume Chevance, Chercheur, École des hautes études en santé publique (EHESP)

Celine Scornavacca, Directrice de recherche, CNRS, Université de Montpellier

Paquito Bernard, Chaire Professeur Junior, Inserm