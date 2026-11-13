D’où viennent les langues germaniques et celtiques ? L’ADN ancien livre des indices
par Guus Kroonen, Associate Professor, Scandinavian, Germanic and Indo-European Comparative Linguistics, Leiden University; University of Copenhagen
Eske Willerslev, Professor, Globe Institute, Section for Geogenetics, University of Copenhagen; University of Cambridge
Hugh McColl, Assistant Professor, Globe Institute, Section for Geogenetics, University of Copenhagen
L’étude des migrations préhistoriques met en évidence la diffusion des langues germaniques et celtiques en Europe. La génétique aide à tester ces scénarios, même si l’ADN ne peut pas révéler la langue que parle un individu.
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- jeudi 12 novembre 2026