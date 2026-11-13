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Observatoire des droits humains

La relation Pékin-Téhéran à l’épreuve de la guerre

par Thierry Kellner, Chargé de cours (politique étrangère de la Chine), Université Libre de Bruxelles (ULB)
Mohammad Reza Djalili, professeur émérite, Institut des hautes études internationales et de développement de Genève
La Chine soutient l’Iran sans le défendre militairement. Un partenariat asymétrique où Pékin privilégie ses intérêts et refuse de se laisser entraîner dans la guerre.La Conversation


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